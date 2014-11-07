路透基点：台湾振锋企业筹办10亿台币循环贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾振锋企业正在筹办一笔10亿台币(3,300万美元)三年期循环贷款。
台湾银行负责牵头，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点，可选择延长两年，延长费用10个基点。
以四种层级邀请银行参贷：承诺2亿台币以上者，前端费36个基点，取得牵头行头衔；
承诺1.5-1.99亿台币者，费用30个基点，取得主办行头衔；
承诺1-1.49亿台币者，费用24个基点，取得副牵头行衔；
承诺8,000-9,900万台币者，费用18个基点，取得经理行头衔。
若动用金额不到30%，将有一笔10个基点的承诺费。
振锋企业董事长为担保人。
回覆期限为11月21日。
资金将用于2012年4月签署6.8亿台币三年期贷款的再融资，以及营运资本。
2012年的贷款由台湾银行主办，利率为次级市场商票利率加码115个基点。
振锋企业生产工业起重用安全吊钩。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选