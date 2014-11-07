路透基点：台湾振锋企业筹办10亿台币循环贷款--TRLPC

路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾振锋企业正在筹办一笔10亿台币(3,300万美元)三年期循环贷款。

台湾银行负责牵头，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点，可选择延长两年，延长费用10个基点。

以四种层级邀请银行参贷：承诺2亿台币以上者，前端费36个基点，取得牵头行头衔；

承诺1.5-1.99亿台币者，费用30个基点，取得主办行头衔；

承诺1-1.49亿台币者，费用24个基点，取得副牵头行衔；

承诺8,000-9,900万台币者，费用18个基点，取得经理行头衔。

若动用金额不到30%，将有一笔10个基点的承诺费。

振锋企业董事长为担保人。

回覆期限为11月21日。

资金将用于2012年4月签署6.8亿台币三年期贷款的再融资，以及营运资本。

2012年的贷款由台湾银行主办，利率为次级市场商票利率加码115个基点。