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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 17:11 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月7日

路透伦敦11月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 159,775 -625

锡 10,245 -25

铅 220,550 -1,950

锌 695,850 -3,300

铝 4,427,975 -9,150

镍 387,222 +1,104

铝合金 26,720 -20

NASAAC 74,520 -40

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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