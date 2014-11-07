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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场寄望美国非农就业数据强劲

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* 美元/日圆涨0.14%，新西兰元/美元跌0.21%，澳元/美元持平，美元/韩元升0.91%

* 日股日经指数涨0.52%，中国沪综指跌0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.14%，美国10年期公债收益率2.3946%

* 美国克利夫兰联储总裁建议对美联储的利率及经济预测进行三项适当调整

* 日本高层关切日圆急跌，恐汇率波动过剧影响经济

* 美国就业数据料将显示经济韧性(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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