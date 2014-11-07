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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 15:22 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，等待美国非农就业数据

但法国兴业银行分析师Mark Keenan指出，除了来自美元的压力，金属价格也受自身的基本面影响。

“虽然有美元走势因素，工业金属仍相当受到基本面推动，走势也相当分歧，”他称。

铜价已受到全球库存偏低的支撑，不过供应增加的预期令涨势受限，使价格陷于狭幅区间。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 变动不大，报6,666美元，上日小幅收高，本周恐录得0.5%跌幅，为五周来最大。

上海期交所1月期铜 涨0.8%，至每吨47,190元人民币。

市场等待美国重要就业报告，数据表现可能为美国升息时机提供线索。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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