克里姆林宫称美国调查普京盟友是攻击普京

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月6日（记者 Alexei Anishchuk） - 克里姆林宫周四称，美国对总统普京核心圈子成员展开洗钱调查是对普京的猛烈攻击。
美国对大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）联合创始人季姆琴科（Gennady Timchenko）展开调查，此举可能加剧俄罗斯与西方国家间的紧张关系。季姆琴科因乌克兰危机被列入制裁名单。
普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示，克里姆林宫对此一无所知，“我们感到万分困惑。”
“各种制裁行为究竟发生了什么很难解释，往往直接针对普京，”佩斯科夫说道。“这又是一个例子，对俄罗斯的攻击将焦点集中在该国领导人普京身上，尽管我不清楚消息的可靠程度。”
普京并未发表评论。熟悉情况的人士称，美国纽约东区检察官办公室对季姆琴科和贡渥展开调查，涉及所谓的石油贸易和洗钱。
季姆琴科资产的控股公司Volga Group发布声明称，季姆琴科不知道有任何针对他的调查。
“季姆琴科先生没有收到美国执法部门（包括纽约东区检察官办公室或美国司法部）对其活动调查的通知。”
“季姆琴科先生在从事商业活动时一直严格遵守法律，并信守最高商业道德标准，”声明称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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