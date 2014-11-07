路透调查：日本第三季GDP料可承受消费税上调，安倍政策依然受质疑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
资本支出料将上升0.9%，从上季的下滑5.1%回升。
首相安倍晋三已表示，将在年底时决定是否如期在明年10月把消费税从8%提高至10%。
政府先前曾说，7-9月季度GDP数据将是这个决策的重要参考。
不过，上一季经济因消费税从5%上调之后大幅萎缩，关于继续上调的疑虑已经越来越大。
为了帮助抵销社福支出增加的负担，消费税上调确有其必要，但部分安倍的党内同僚、以及安倍最亲近的顾问，都希望延后消费税上调的时间，唯恐通缩再度重现。
此外，下周将公布的机械订单数据，也可能加重对前景的担忧。
机械订单--这项资本支出的领先指标，9月料为下滑1.9%，8月时为上升4.7%。
企业已公布当前财年非常强劲的资本支出计划，但执行投资的速度却颇缓慢，这可能代表企业信心没有如部分人所想的那么强。
日本的外部形势料也将因出口缺乏动能而恶化。下周将公布的9月经常帐料将为盈余5,342亿日圆(46亿美元)，较上年同期下滑10.2%。(完) (编译 洪曦/杜明霞/李婷仪 审校 高琦/艾茂林/朱晓军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申