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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 15:51 BJT

路透调查：日本第三季GDP料可承受消费税上调，安倍政策依然受质疑

资本支出料将上升0.9%，从上季的下滑5.1%回升。

首相安倍晋三已表示，将在年底时决定是否如期在明年10月把消费税从8%提高至10%。

政府先前曾说，7-9月季度GDP数据将是这个决策的重要参考。

不过，上一季经济因消费税从5%上调之后大幅萎缩，关于继续上调的疑虑已经越来越大。

为了帮助抵销社福支出增加的负担，消费税上调确有其必要，但部分安倍的党内同僚、以及安倍最亲近的顾问，都希望延后消费税上调的时间，唯恐通缩再度重现。

此外，下周将公布的机械订单数据，也可能加重对前景的担忧。

机械订单--这项资本支出的领先指标，9月料为下滑1.9%，8月时为上升4.7%。

企业已公布当前财年非常强劲的资本支出计划，但执行投资的速度却颇缓慢，这可能代表企业信心没有如部分人所想的那么强。

日本的外部形势料也将因出口缺乏动能而恶化。下周将公布的9月经常帐料将为盈余5,342亿日圆(46亿美元)，较上年同期下滑10.2%。(完) (编译 洪曦/杜明霞/李婷仪 审校 高琦/艾茂林/朱晓军)
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