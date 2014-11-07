《中国信用市场观察》存贷比制度拉长融资成本下降时滞

作者 徐永

路透上海11月7日 - 中国央行不断通过中期借贷便利（MLF）等工具提供流动性支持之际，三季度贷款加权平均利率不降反升，加上金融体系杠杆率下降和超储率上升局面并存，反映引导降低企业融资成本的效果仍受制于贷存比约束，有必要加速改革甚至取消。

央行三季度货币政策执行报告显示，9月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%，虽然比8月下降0.12个百分点，但仍略高于6月的6.96%。分项看，除票据融资利率继续下降外，一般贷款和个人住房贷款加权利率均季度环比上涨。

从货币供应和货币需求两个角度而言，虽然多个环节的漏损和对冲效应，可能导致融资成本的易升难降，但存贷比因素，无疑是较为重要的一环。

具体而言，从货币供给角度来看，虽然央行在9月和10月先后通过MLF投放7,695亿元人民币资金，但因为三季度央行口径外汇占款是减少113.1亿元，全年投放的7,745亿，也少于去年同期的16，879亿；公开市场截止9月末全年仅投放了180亿元。

所以考虑对冲效应，难言今年的货币供应是宽松的，广义货币供应量（M2）的绝对额三季度环比是少增7,500亿元。从M2与国内生产总值（GDP）的比例数据来看，据路透折算，三季末也是从二季度末的205%，下降到200%，去杠杆效果初显。

欲浏览M2/GDP比例走势，请点选 link.reuters.com/vyg43w

从货币需求角度来看，社融余额增速9月末降低到15%以下，而考虑前三季度贷款占社融的比例为59.8%，同比提升7.7个百分点，压缩的主要是表外部分，同业监管等因素的影响下，整体融资需求也是在萎缩的。

这从今年GDP的贡献率指标也能印证，资本形成的贡献率从2013年的54.4%，快速下降到41.3%，房地产和制造业的投资需求下降，以及地方融资平台受地方债务管理政策的约束融资需求放缓，都压缩了融资需求。

欲浏览三大需求对GDP的贡献率走势，请点选 link.reuters.com/tyg43w

可以看到，经济低位运行，融资需求增速在下降，货币供应其实也在下降，但融资需求降速是超过货币供应的，社融和M2的增速差9月末回落到了2%以下。

既然融资需求下降超过货币供应，为何还会出现融资成本的居高不下呢？

从超储率来看，二季度末超储率是1.7%，三季度超储率是2.3%，一部分是滞留在银行间市场。另一方面，9月末16家上市银行，13家存款出现负增长，多家大行的存贷比超过70%，显示表内融资需求仍然旺盛。

从市场人士的反馈来看，并非真实融资需求出现明显下滑，而是存款增长乏力的情况下，表外同业业务监管，需求被迫回归表内，但表内受存贷比例限制供给有限，更凸显了融资来源的宝贵，推升了融资成本继续提高。

可以看到，存贷比等指标的束缚，定向宽松的资金一部分滞留银行体系（同业存款不能算入存贷比分母），一部分压缩了供给，推高了贷款溢价。

央行虽然三次下调14天正回购利率至3.4%，但终端融资成本下降有限。值得注意的是，虽然去年流动性紧张时期，资金成本高备受诟病，但从一般贷款和住房按揭贷款加权利率来看，去年6月末反而比今年9月末低。

同业业务之前的一大监管套利就是逃避存贷比监管，如今同业业务管制加强，表外业务收缩，则可能需要更大力度改革存贷比制度，否则虽然融资结构优化，但部分融资需求是被动收缩，同时融资成本难降。