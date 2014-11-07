《技术分析》中国股市沪综指仍面临前期头部压力制约

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
作者 曾祥进
路透北京11月7日 - 中国股市沪综指本周震幅明显加大，高位卖压仍然沉重。技术面显示，前期头部压力仍制约大盘，小时线指标逐渐趋向背离，个股下跌宽度加大，人为护盘拉抬亦难抵此前累积的大量获利抛压，后市料以震荡回落为主；中线看，本周高位再现十字星，显示多空分歧明显，调整需求不减。
以下为对中国股市上证综指 本周走势的技术分析:
短期走势(小时图): (here)
沪综指本周一度固守五日均线，但与下档其他各条短期均线乖离率过大，虽屡现盘中拉升，仍不敌逢高涌出的大量获利卖压，而过去两年数个反弹头部2,440点上方套牢盘压力仍重，对大盘形成制约。
本周股指上涨多为权重股所为，下跌个股宽度逐渐加大，周五放量跌破五日均线空头逐渐占据上风，短线调整压力继续加大。
本轮快速急拉令短期指标均上升接近超买区，有见顶回落迹象，KDJ即将出现死叉，RSI高位掉头后横移，此外小时图技术指标则出现背离，技术面调整讯号仍然清晰。
近两周以来的急拉和高位震荡，其量能规模达四年来最大，短线难以再出现提升，量在价先预示大盘难以进一步拓展升势，一旦退潮亦将导致调整行情展开。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周收高位近十字星型态，显示在过去两年的中级反弹头部即2,440点上方区域，多空出现明显分歧，同时周成交量四年来首破一万亿元，仍未形成对该压力位的有效突破。
此外近两周周K线组合为高位长阳加十字星，为两个月以来第二次，并与2013年2月形成的那轮中级上涨行情高位类似，且周技术指标中KDJ，RSI及MACD亦与其处于相同高位，显示技术上的调整需求仍明确。
以目前沪指构筑大型复合双底型态分析，对颈线位置2,440点的突破需要大级别能量的配合，鉴于目前沪股很难吸引更多资金高位入场，在有限缩量的前提下，中线回试2,300点亦属合理的调整范围。（完） (审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申