台湾债市：五年券殖利率连二日收高，关注美非农就业数据影响

* 五年公债殖利率连二日收高

* 美债短空气氛漫延台债

* 关注美非农就业数据的影响

* 五年指标券区间估在1.14-1.19%，10年券1.60-1.65%

路透台北11月7日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五连二日收升。交易商表示，美债短空行情似未结束，令多方稍微保守，部分台债短多出场，并观望今日稍晚美国非农就业数据的影响。

他们并指出，按往例美国非农就业数据公布前，美债殖利率偏上，但公布后常因利空出尽，殖利率会较先前走低。

“但投资盘在10年券的1.65%以上着墨很深，五年券我看也很难拱破1.20%这个水位，”一位证券商交易员说。

不过他们也表示，今日随着短多心态保守，先前积极询价的买盘今日明显后退，冷券的报价顿时拉宽，尤其热券没有支撑，买气不如日前热络。台债应不脱上有支撑、下行空间也不大的区间盘整格局。

五年公债103/15期下周殖利率料在1.14-1.19%的水位，10年公债103/13期则料在 1.6-1.65%。

**经济前景主导升息时点**

交易员指出，先前美联储(FED)委员对美国明年失业率预估为5.5%，而目前则为5.9%，可见明年的失业率下行幅度相对缓慢，也可能暗示其他各国呈现蹒跚的复苏脚步下，美国经济成长恐怕难以独自大步前行。

他们认为，全球的央行货币政策也因各地不同的经济表现有所不同。欧洲央行仍在施行宽松，日本亦同，台湾的竞争对手--韩国也不得不跟进日本竞贬汇率，台湾央行势必只能维持趋贬的汇率以维持出口竞争力。在这种情况下，台湾央行是否真有必要逆亚洲各国趋势而升息，也还是未知数。

此外，下周四(13日)103/13期公债第二次增额发行券即将发行前交易。此期券将在12月1日标售，金额预定300亿台币。部分交易商认为，在银行已吸纳该期公债大部分筹码之后，筹码相对集中，此期公债后势并不特别看淡。

“券商可能是等想新的增额发行券出来再拿，”一位大型银行业交易员表示。

美国公债收益率周四上涨，因欧洲央行承诺会采取进一步措施提振欧元区经济，且在周五美国公布非农就业报告前有大量收益更高的公司债供应。10年期公债 跌6/32，收益率报2.373%，较周三尾盘升2个基点，略低于周一触及的三周半高位2.3840%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 +2.22 1.1833 1.1688-1.1833 104.5

10 103/13 +1.75 1.6275 1.6178-1.6300 14.5

本周余日全球重要经济事件与数据包括：

11/7(五)：美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。

11/08(六)：亚太经合组织(APEC)北京峰会(至11日)、中国10月进出口贸易数据；

下周全球重要经济事件与数据包括：

11/10(一)：中国10月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国10月居民消费价格指数(CPI)、美国就业趋势指数、欧元区Sentix投资者信心指数、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦于华盛顿与李大学发表演说；

11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本10月消费者信心指数、日本10月服务业景气判断指数、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至周三)；

11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本10月企业物价指数、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说；

11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言；

11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6275

5 103/15 1.1833