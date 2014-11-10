《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月10日

路透上海11月10日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月10日-11月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息续发国债 11/17-11/18 第24期七年品种首次增发 财政部 300 3/5年 凭证式国债 11/10-11/19 国开行 250 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 第21-25期债增发 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国电集团 短期融资券 75 上周六(8日) 港中旅集团 超短期融资券 50 周二 华能国际 短期融资券 50 周二 国开行 固息金融债 300 周二 神华集团 超短融 120 周三 中信证券 短期融资券 50 周四 进出口行 贴现金融债 60 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 无 ====================================================================================(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)