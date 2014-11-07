离岸人民币：憧憬沪港通开闸人民币需求大增，港银行上调利率抢存款

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月7日电 - 憧憬沪港通临近通车，香港投资者对人民币的 需求也大大增加。近日，香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占 更多存款。 以一个星期的人民币定存优惠为例，汇丰、恒生、花旗等部分银行定存利 率明显高于内地同期利率。其中，在相关条件下，恒生和汇丰一个星期的 人民币定存折年率高达6%，约为内地同期利率的5倍；一个月定存也高达3 .4%，明显高于内地三个月定存2.85%。 综合本地报纸显示，三个月的短期存款市场，竞争无疑最为激烈。仅3日 内，永隆、星展以及信银国际等银行纷纷宣布加息或者延长优惠。信银国 际不仅年息高达3.8厘，而且将定存门槛锐减至最低五万。花旗银行也推 出仅需2万额度便可享受3.5厘的优惠政策。 而在半年期的战场上，建行亚洲的表现最为抢眼。六日，上月已两次加息 的建行再次宣布4个定存计划的年息。其中，半年期更是达到了3.5厘，当 属全城最高。 以下为部分银行的人民币存款利息： 银行 三个月人民币定存息 半年人民币定存息 最低存款额 年息（厘） 最低存款 年息（厘） 额 建行亚洲 10万 3.60 10/10万 3.50/3.40 信银国际 5万 3.80 5 /5万 3.30/3.20 渣打 — — 2万 3.20 花旗 2万 3.50 — — 永隆 500万 3.05 500/10万 3.15/3.00 东亚 20万 3.00 100万 3.00 创兴 2万 3.35 2万 3.45 注：本表根据《经济日报》数字统计，截至11月6日，最终条款以银行公 布为准。 (发稿 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申