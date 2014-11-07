版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:39 BJT

离岸人民币：憧憬沪港通开闸人民币需求大增，港银行上调利率抢存款

路透香港11月7日电 - 憧憬沪港通临近通车，香港投资者对人民币的
需求也大大增加。近日，香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占
更多存款。

以一个星期的人民币定存优惠为例，汇丰、恒生、花旗等部分银行定存利
率明显高于内地同期利率。其中，在相关条件下，恒生和汇丰一个星期的
人民币定存折年率高达6%，约为内地同期利率的5倍；一个月定存也高达3
.4%，明显高于内地三个月定存2.85%。

综合本地报纸显示，三个月的短期存款市场，竞争无疑最为激烈。仅3日
内，永隆、星展以及信银国际等银行纷纷宣布加息或者延长优惠。信银国
际不仅年息高达3.8厘，而且将定存门槛锐减至最低五万。花旗银行也推
出仅需2万额度便可享受3.5厘的优惠政策。

而在半年期的战场上，建行亚洲的表现最为抢眼。六日，上月已两次加息
的建行再次宣布4个定存计划的年息。其中，半年期更是达到了3.5厘，当
属全城最高。
    
    以下为部分银行的人民币存款利息：
    
 银行        三个月人民币定存息       半年人民币定存息
             最低存款额   年息（厘）  最低存款   年息（厘）
                                      额         
 建行亚洲    10万         3.60        10/10万    3.50/3.40
 信银国际    5万          3.80        5 /5万     3.30/3.20
 渣打        —           —          2万        3.20
 花旗        2万          3.50        —         —
 永隆        500万        3.05        500/10万   3.15/3.00
 东亚        20万         3.00        100万      3.00
 创兴        2万          3.35        2万        3.45
 注：本表根据《经济日报》数字统计，截至11月6日，最终条款以银行公
布为准。


 (发稿 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐