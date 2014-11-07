更新版 1-中国个股：墨西哥取消中国铁建牵头团队的高铁合约

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增标案及议员抨击细节)
路透墨西哥城11月7日 - 墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。
墨西哥交通运输部周四晚间表示，政府将举行新的招标；此前有议员指控政府独厚以中国铁建 牵头的团队。
墨西哥政府周一宣布合约时指出，这项连接墨西哥城及中部城市基勒打罗(Queretaro)的高铁项目，将以五年时间，造价508.2亿墨西哥披索(37.4亿美元)，完成兴建及营运。
墨西哥企图加强与中国的经贸关系，但取消这项合约，使培尼亚访中之行陷入尴尬。
德国西门子 及加拿大庞巴迪(Bombardier) 等多家公司，先前都表达有意角逐这个项目。
墨西哥反对党议员周四对交通运输部长质疑这项标案，指控政府提供讯息，协助中国企业团队及其墨西哥合作伙伴。
西门子的墨西哥铁道业务负责人上个月向路透表示，西门子、庞巴迪、及法国阿尔斯通 曾要求给予更多时间准备竞标，但他表示这项要求遭到交通运输部拒绝。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申