更新版 2-中国个股：墨西哥拟11月底重新招标高铁项目，中方仍可参与

(新增墨西哥交通部置评、中墨成立投资基金消息等)

路透墨西哥城11月7日 - 墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。

墨西哥交通运输部为招标过程进行辩护，并在周五表示，预计在11月底重新举行招标，条款相同，有效期六个月，使所有感兴趣的公司都有时间参与。此前有议员指控政府独厚以中国铁建 牵头的团队。

“总统想要这个项目(重新招标)，这对于墨西哥不被质疑、有绝对的透明度非常重要，”交通部长Gerardo Ruiz Esparza表示。

他并称，中国铁建可以参加新的招标，并可以因墨西哥政府取消协议要求赔偿。

法国工程集团阿尔斯通 和加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 表示，他们可能考虑参与新招标。

自墨西哥总统培尼亚2012年底上台以来，一直努力加强与中国的关系。多年来两国在争夺美国市场方面存在竞争。

墨西哥政府周一宣布合约时指出，这项连接墨西哥城及中部城市基勒打罗(Queretaro)的高铁项目，将以五年时间，造价508.2亿墨西哥披索(37.4亿美元)，完成兴建及营运。

根据该协议，中国政府将给予20年期信贷，提供项目的绝大多数资金，利率甚至比墨西哥政府获得贷款的利率还低。

协议取消的消息周五拖累中国A股下跌，使培尼亚访华之行陷入尴尬。

培尼亚预计会宣布与中国联合成立一个投资基金，官员称规模可能达50亿美元。中国对拉美的整体投资高达数以10亿美元计的规模，但对墨西哥的投资只占一小部分。

中国南车集团公司和中国铁建均参与了投标，路透无法立即联系上这两家公司置评。不过中国财经杂志《财新》称，要求这两家公司置评时，它们均表示不知道这个消息并感到意外。

消息公布后中国铁建股价下跌近5%，单日跌幅为2013年6月以来最大。

德国西门子 及加拿大庞巴迪(Bombardier) 等多家公司，先前都表达有意角逐这个项目。

墨西哥反对党议员周四对交通运输部长质疑这项标案，指控政府提供讯息，协助中国企业团队及其墨西哥合作伙伴。