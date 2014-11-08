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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 10:28 BJT

中国数据：1-10月铁矿石进口同比增16.5%，原油进口增长9.2%--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周六公布，1-10月中国进口铁矿砂7.8亿吨，增加16.5%，进口原油2.5亿吨，增加9.2%。

海关提供的新闻稿还显示，中国主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。1-10月进口大豆5,684.3万吨，增加13.8%，同期进口粮食8,059万吨，增加19.5%。

中国1-10月进口未锻轧铜及铜材398.7万吨，增加9.3%，进口均价为每吨4.57万元，下跌6.1%，同期进口煤2.43亿吨，减少7.7%。

出口方面，1-10月中国出口钢材7,389.3万吨，增加42.2%。（完）

浏览中国10月进出口重点商品量值表，请点选

浏览海关新闻稿，请点选 (here) (发稿 李文科； 审校 黄凯)
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