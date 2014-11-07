中国票据市场：转贴利率本周小幅反弹，报价与成本倒挂引发机构离场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅反弹。月初机构有一定收票需求，周初转帖利率曾延续上周跌势继续小降，但实际票据报价已和资金成本形成倒挂，导致部分机构暂离场观望，等候价格合理回归，本周后段转帖利率小幅上扬。
交易员认为，以目前转帖利率年息4.10%-4.20%来看，机构盈利空间仍有限，除非以隔夜等短期资金来匹配票据资产，但这种模式并不可持续。
“需求还是蛮多的，但价格太离谱了，低于资金成本了。”上海一股份制商业银行交易员称。
他指出，资金成本一般可以参考一个月和三个月Shibor ，1M Shibor 目前报3.90%附近，本周初转帖利率一度出现3.80%附近报价，已低于资金成本，除非以隔夜等短期资金来匹配，否则至少和资金成本要有20-30bp（基点）价差，机构才有操作空间。
“所以现在也就是大行时不时出来收一点，没有股份制来做，市场也不太活跃，有机构在趁价格还没上来之前出票。”他称。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.2988/4.2279 4.3961/4.3328 4.6218/4.5409
上周五 4.3495/4.2695 4.4595/4.3714 4.7335/4.6260
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变动 -5.07bp/-4.16bp -6.34bp/-3.86bp -11.17bp/-8.51bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2493%，上周五为4.2875%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申