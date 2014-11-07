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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:37 BJT

中国票据市场：转贴利率本周小幅反弹，报价与成本倒挂引发机构离场

路透上海11月7日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅反弹。月初机构有一定收票需求，周初转帖利率曾延续上周跌势继续小降，但实际票据报价已和资金成本形成倒挂，导致部分机构暂离场观望，等候价格合理回归，本周后段转帖利率小幅上扬。

交易员认为，以目前转帖利率年息4.10%-4.20%来看，机构盈利空间仍有限，除非以隔夜等短期资金来匹配票据资产，但这种模式并不可持续。

“需求还是蛮多的，但价格太离谱了，低于资金成本了。”上海一股份制商业银行交易员称。

他指出，资金成本一般可以参考一个月和三个月Shibor ，1M Shibor 目前报3.90%附近，本周初转帖利率一度出现3.80%附近报价，已低于资金成本，除非以隔夜等短期资金来匹配，否则至少和资金成本要有20-30bp（基点）价差，机构才有操作空间。

“所以现在也就是大行时不时出来收一点，没有股份制来做，市场也不太活跃，有机构在趁价格还没上来之前出票。”他称。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2988/4.2279 4.3961/4.3328 4.6218/4.5409

上周五 4.3495/4.2695 4.4595/4.3714 4.7335/4.6260

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变动 -5.07bp/-4.16bp -6.34bp/-3.86bp -11.17bp/-8.51bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2493%，上周五为4.2875%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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