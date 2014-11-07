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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 16:32 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委诺亚认为，在某些情况下应买进公债

但总是有央行应该加以干预的时候。

“在极端状况下，一家央行应该藉由买进政府公债以减轻主权债收益率面临的信心冲击效应，”同时身为法国央行总裁的诺亚在一次演说中表示。

他补充称，“若存在着对宏观经济、金融稳定的风险，甚或政府公债挤兑风潮可能对入市筹资构成威胁，或者通缩效应对公共债务造成的后果等等，则足可证明有采行这类行动的必要性。”(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 李婷仪)
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