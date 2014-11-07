欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未 来可能采取的行动作准备。欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激 举措会产生怎样的功效。 德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元区复苏面临的风险仍偏向下档，他说：“管委会一致 承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。” 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的声明，因声明 加入了强调加息取决于经济数据的语句。梅斯特承认，她并不支持声明称利率将在“相当长的一段时间”保持 稳定。但她表示支持美联储对经济和通胀预期的描述。 梅斯特并提到，预计利率将在2015年某个时间开始上升，不太担心处于低档且稳定的通胀率，而决策必须 有“前瞻性”；她并称如果美联储升息过晚，则可能必须加快升息速度。 英国央行结束政策会议后维持指标利率于0.5%不变，自2009年金融危机高峰以来便一路维持在此一低档， 符合路透调查54位分析师的预估。市场将把焦点放在英国央行11月12日公布的经济预估，预料自上次该行8月 提出季度预估后，新的预估将显示英国快速复苏的经济笼罩乌云。 中国央行发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣 布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。 央行网站上的报告并强调，将保持政策的连续性和稳定性，为保持银行体系流动性总体平稳适度，支持货 币信贷合理增长，中央银行需要根据流动性需求的期限、主体和用途不断丰富和完善工具组合，以进一步提高 调控的灵活性、针对性和有效性。 澳洲央行周五发布经济预测，再次认为国内经济增长低于应有水平，并强调中国房地产市场崩盘风险、以 及澳元依然高企是该国经济面临的主要不确定性因素。该行在长达68页的季度货币政策报告中指出，最近日本 央行大规模宽松政策，使澳元汇率保持在经济基本面所反映的实际水平上方。 澳洲央行重申，2.5%的利率水平是适宜的，并承诺在一段时间内维持利率稳定。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.25% 2014年10月29日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率9.50% 2014年10月31日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)