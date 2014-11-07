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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:27 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未
来可能采取的行动作准备。欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激
举措会产生怎样的功效。
    德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元区复苏面临的风险仍偏向下档，他说：“管委会一致
承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。” 
    
    美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的声明，因声明
加入了强调加息取决于经济数据的语句。梅斯特承认，她并不支持声明称利率将在“相当长的一段时间”保持
稳定。但她表示支持美联储对经济和通胀预期的描述。 
    梅斯特并提到，预计利率将在2015年某个时间开始上升，不太担心处于低档且稳定的通胀率，而决策必须
有“前瞻性”；她并称如果美联储升息过晚，则可能必须加快升息速度。 
    
    英国央行结束政策会议后维持指标利率于0.5%不变，自2009年金融危机高峰以来便一路维持在此一低档，
符合路透调查54位分析师的预估。市场将把焦点放在英国央行11月12日公布的经济预估，预料自上次该行8月
提出季度预估后，新的预估将显示英国快速复苏的经济笼罩乌云。 
    
    中国央行发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣
布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。
    央行网站上的报告并强调，将保持政策的连续性和稳定性，为保持银行体系流动性总体平稳适度，支持货
币信贷合理增长，中央银行需要根据流动性需求的期限、主体和用途不断丰富和完善工具组合，以进一步提高
调控的灵活性、针对性和有效性。 
    
    澳洲央行周五发布经济预测，再次认为国内经济增长低于应有水平，并强调中国房地产市场崩盘风险、以
及澳元依然高企是该国经济面临的主要不确定性因素。该行在长达68页的季度货币政策报告中指出，最近日本
央行大规模宽松政策，使澳元汇率保持在经济基本面所反映的实际水平上方。
    澳洲央行重申，2.5%的利率水平是适宜的，并承诺在一段时间内维持利率稳定。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11.25%                2014年10月29日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率9.50%        2014年10月31日上调150个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 艾茂林)
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