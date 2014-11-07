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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:33 BJT

中国新债：财政部下周一起发行至多300亿元凭证式国债，期限三和五年

路透上海11月7日 - 中国财政部日前公告，将于下周一(10日)起，发行总额至多300亿元人民币凭证式国债，期限包括三年和五年，发行期为11月10日-11月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第四期凭证式国债，其中三年期180亿元，票面年利率5.00%；五年期120亿元，票面年利率5.41%。

提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按1.74%计息，满一年不满两年按3.47%计息，满两年不满三年按4.49%计息。

五年期国债持有时间满三年不满四年按4.99%计息，满四年不满五年按5.13%计息。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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