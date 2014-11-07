《热点透视》中国大陆企业借助并购，强力进军半导体领域

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军
路透香港11月7日 - 半导体长期以来是台湾企业的长项，但中国大陆现在正强力进军这一领域。一家中国企业拟斥资18亿美元收购一个新加坡半导体封测企业，反映出大陆想要掌握核心技术的努力。未来可能还会有更多收购活动。
半导体芯片是支持智能设备的大脑，中国大陆希望加强这方面的本土设计能力，因此出现了多桩交易。江苏长电科技股份有限公司(JCET) 收购新加坡星科金朋 就是最新一例。
长电的收购报价较5月时、谈判消息传出前的星科金朋股价溢价35%。不过，后者实际控股方--新加坡淡马锡希望报价更高：报价比起宣布前的最新市价要低22%。
并购双方在交易完成前还面临重重障碍。最重要的是，星科金朋需要分拆在台湾的资产，以免违反台湾对陆资企业的所有权限制。这部分资产约占星科金朋市值的10%。
并购对长电有利，便于其服务高端客户并将更先进的技术整合到现有业务。毫无疑问，这也是受政府促进投资所推动。虽然中国大陆是全球最大半导体消费市场，但大部分都源自进口。中国大陆也希望设备生产商从本土获取高质量的芯片及相关服务。
所以，这就解释了过去一年进行的一系列并购交易。清华大学控股的紫光集团一直致力于建设一家本土芯片设计巨头，对抗美国高通 和台湾的联发科 。紫光去年收购了处理器生产商展讯通信，7月又把美国上市芯片设计商锐迪科微电子(RDA Microelectronics)揽入旗下。此后，紫光集团已经以15亿美元将这两家企业的20%股权售给英特尔 。
在从国外引进技术之后，这些大陆企业的下一步就是巩固本土业务。肯定还会有更多交易发生。(完) (译文审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申