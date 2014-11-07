中日关系：双方认识到钓鱼岛问题存在不同主张，同意重启对话--新华

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月7日 - 中国外交部周五称，中国和日本双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，并同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制并避免发生不测事态。
中国国务委员杨洁篪周五同来访的日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈，双方就处理和改善中日关系达成的四点原则共识还包括，同意利用各种多双边渠道逐步重启政治、外交和安全对话。
中日两国将遵守中日四个政治文件的各项原则和精神，继续发展中日战略互惠关系。同时，本着“正视历史、面向未来”的精神，就克服影响两国关系政治障碍达成一些共识。
杨洁篪强调，双方按照上述“四点共识”精神维护中日关系政治基础，及时妥善处理敏感问题，推动两国关系逐步走上良性发展轨道。
谷内表示，上述四点原则共识非常重要，日方愿意同中方相向而行。
中国正在北京主办今年的亚太经合组织（APEC）领导人会议周活动。自过去两年尚未与中国领导人举行过双边会谈的日本首相安倍晋三希望，在此次高峰会上与中国国家主席习近平进行会晤。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申