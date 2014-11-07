中港个股：中信证券获批在上证所发行的短期公司债备案金额为208亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 中国最大证券公司--中信证券 周五公告称，已收到上海证交所债券备案通知书，中信证券在上证所备案发行的证券公司短期公司债备案金额为208亿元人民币。
公告指出，公司董事会将按相关法律法规要求，在2013年度股东大会的授权范围内择机发行短期公司债券。
中信证券2013年股东大会授权公司董事会可发行不超过400亿元的债券融资工具（以发行后待偿还余额计算），品种包括普通债券、次级债券、次级债务、结构性票据及监管部门许可发行的品种，期限不超过10年。
10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位。国泰君安证券近日已发行首单短期公司债，发行规模10亿元，期限六个月，票面利率为4.4%，国泰君安短期公司债的备案总规模为不超过130亿元。
国内媒体稍早报导称，在给证券公司下发的相关文件中，每家券商在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。这意味着券商短期债规模可在原来银行间债市发行短期融资券基础上明显增加。
海通证券 10月末亦曾表示，拟发行新型短期融资工具--短期公司债，以补充公司流动资金等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申