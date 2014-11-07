版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:36 BJT

中港个股：中信证券获批在上证所发行的短期公司债备案金额为208亿元

路透上海11月7日 - 中国最大证券公司--中信证券 周五公告称，已收到上海证交所债券备案通知书，中信证券在上证所备案发行的证券公司短期公司债备案金额为208亿元人民币。

公告指出，公司董事会将按相关法律法规要求，在2013年度股东大会的授权范围内择机发行短期公司债券。

中信证券2013年股东大会授权公司董事会可发行不超过400亿元的债券融资工具（以发行后待偿还余额计算），品种包括普通债券、次级债券、次级债务、结构性票据及监管部门许可发行的品种，期限不超过10年。

10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位。国泰君安证券近日已发行首单短期公司债，发行规模10亿元，期限六个月，票面利率为4.4%，国泰君安短期公司债的备案总规模为不超过130亿元。

国内媒体稍早报导称，在给证券公司下发的相关文件中，每家券商在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。这意味着券商短期债规模可在原来银行间债市发行短期融资券基础上明显增加。

海通证券 10月末亦曾表示，拟发行新型短期融资工具--短期公司债，以补充公司流动资金等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐