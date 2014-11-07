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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:50 BJT

香港个股：渣打中国开展自贸区以外的跨境双向人民币资金池业务

路透香港11月7日 - 渣打 的中国分支周五称，该行已开展自贸区以外的跨境双向人民币资金池业务，为更多跨国企业集团提供新的人民币跨境流动渠道，促进贸易投资的便利化。

此前中国央行下发关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事项的通知，标志着之前在上海自贸区内试点扩到全国范围。

在通知发出后，渣打中国随即与厦门市嘉晟集团等客户探讨且规划人民币跨境现金池的合作。该行行长、首席执行总裁兼副董事长张晓蕾表示，“这将为我们的客户带来最优化的集团全球资金管理效率，以及降低他们对外融资的成本。”

今年2月，渣打中国为宝信汽车 在自贸区内开展了集团跨境双向人民币资金池业务，这也是首笔由银行自主审核、无额度限制的双向人民币资金划转。

据央行的通知称，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，央行对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，即对跨境人民币资金净流入额设定上限，净流出额暂不设限。 （完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
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