香港个股：渣打中国开展自贸区以外的跨境双向人民币资金池业务

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月7日 - 渣打 的中国分支周五称，该行已开展自贸区以外的跨境双向人民币资金池业务，为更多跨国企业集团提供新的人民币跨境流动渠道，促进贸易投资的便利化。
此前中国央行下发关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事项的通知，标志着之前在上海自贸区内试点扩到全国范围。
在通知发出后，渣打中国随即与厦门市嘉晟集团等客户探讨且规划人民币跨境现金池的合作。该行行长、首席执行总裁兼副董事长张晓蕾表示，“这将为我们的客户带来最优化的集团全球资金管理效率，以及降低他们对外融资的成本。”
今年2月，渣打中国为宝信汽车 在自贸区内开展了集团跨境双向人民币资金池业务，这也是首笔由银行自主审核、无额度限制的双向人民币资金划转。
据央行的通知称，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，央行对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，即对跨境人民币资金净流入额设定上限，净流出额暂不设限。 （完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申