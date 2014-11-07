《路透晚报》--11月7日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：日圆下滑提振日股收涨，高田股价下挫
日本股市周五收涨，因疲弱日圆提振出口股，汽车零件商高田股价下滑，有报导称该公司先前曾经隐瞒其安全气囊有问题的测试结果。日经指数上涨0.5%，报16,880.38点，周线上涨2.8%。东证股价指数涨0.5%，至1,363.67点，JPX日经400指数涨0.6%至12,446.09点。
--中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘
中国股市沪综指冲高回落，震荡收跌，盘中一度在金融地产等权重股带领下冲击逾两年半高点。分析师指出，经济基本面不支持大盘蓝筹股持续上涨，同时小盘成长股升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且前期头部压力仍大制约大盘，市场处于上下两难境地。沪综指收报2,418.171点，跌7.693点或0.32%，本周该指数累计下跌0.08%；上证A股今日成交2,439亿元人民币，上日为1,794亿元，成交量大增三成半。
--香港股市：收低0.4%，铁路股挫跌
香港股市震荡收低，获利了结卖盘及沪港通进展疑虑，令大盘承压。初步数据显示，恒生指数收低0.4%，至23,550.24点，恒生国企指数跌0.3%。恒生指数及恒生国企指数本周分别累计下跌1.9%及2%。分析师表示，在最近上涨后投资者获利了结，当前财报季中没有买进的诱因，因大多数蓝筹股的获利大致符合预估。铁路股下滑。墨西哥政府周四晚间宣布，总统取消一纸由中国企业为首财团兴建高铁的数十亿美元合约。中国铁建及中国中铁受此消息影响，跌幅均超过5%。另外，投资人等待沪港通时程的进展，使得港交所股价波动较大。
--全球汇市：美元指数触四年高位，美国非农就业数据将影响短期走势
美元指数触及四年新高，日内稍晚的美国就业数据将决定美国经济前景，也将左右美元近期走势。市场认为由于美国经济稳定复苏，美联储明年将加息，美元在此预期心理下表现强劲。美元指数触及2010年6月以来高点88.174，最新报88.002，基本持平。
--国际油市：布兰特原油跌至83美元下方，但美国就业报告或提供支撑
布兰特原油期货连续第二天下滑，受美元走强忧虑所累，跌至83美元下方。但分析师指出，若美国10月非农就业报告强劲，料给石油需求前景带来支撑。0845GMT时，布兰特原油下跌0.28美元，至每桶82.58美元，上日最多下跌0.9美元。布兰特原油本周下跌约4%。美国原油微升0.04美元，至每桶77.95美元。
--全球金市：黄金下滑至四年半新低，美国非农就业数据值得关注
黄金价格周五四年半新低，并有可能创下连续第三周收低，之前美元因经济乐观人气以及美联储或提早升息的预期而上升。日内稍晚将公布的美国非农就业报告若给出强劲结果，将为经济复苏提供进一步佐证，并影响到美联储政策决定。金价也有可能受到冲击。现货金一度跌至2010年4月以来低点1,131.85美元，0845GMT时反弹至1,144.40美元。本周迄今黄金下跌逾3%。现货银跌至15.03美元，为2010年2月以来最低，料将录得四周连跌。
--金属期市：伦敦期铜持稳，等待美国非农就业数据
伦敦期铜周五持平，市场认为欧洲及中国政策将更趋宽松的预期，提供铜价支撑，但由于美元走强，铜价恐将创下10月初以来最大单周跌幅。铜价已受到全球库存偏低的支撑，不过供应增加的预期令涨势受限，使价格陷于狭幅区间。0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%，报6,679美元左右，上日小幅收高，本周恐录得0.5%跌幅，为五周来最大。上海期交所1月期铜涨0.8%，至每吨47,190元人民币。。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申