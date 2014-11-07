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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:52 BJT

美国个股：阿里巴巴主席马云称，APEC北京峰会可能影响光棍节发货

路透中国杭州11月7日 - 阿里巴巴集团 董事局主席马云周五表示，下周亚太经合组织(APEC)的北京峰会，可能会影响到阿里巴巴在11月11日光棍节的发货。

马云在杭州会晤加拿大总理哈珀时作上述表示。APEC峰会期间，北京将实施交通管制，可能影响北京的货品运送。

马云表示，他希望光棍节的客户需求不会超过2亿件。“我猜这个数字会很吓人，”马云称。

去年光棍节时，阿里巴巴的电子商务平台产生超过1.5亿个包裹，以运送商品总价值计算，成交总额约57.5亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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