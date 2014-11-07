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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 17:05 BJT

中日关系：两国承认在东海岛屿问题上存在不同主张--日本政府

路透东京11月7日 - 日本政府周五发表声明称，针对近期包括钓鱼岛(尖阁诸岛)在内的东海地区紧张局势，中国和日本意识到双方在该问题上存在不同主张。

声明还称，两国也就正视历史、面向未来、克服影响两国关系政治障碍的必要性达成一些共识。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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