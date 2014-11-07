更新版 1-台湾数据：10月出口逊预期受累低油价，但对韩24年来首度重返顺差

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增官员及分析师评论)
路透台北11月7日 - 台湾10月出口年增率仅有0.7%，远逊预期的数据让市场颇感意外。财政部指出，虽然台湾电子产品出口持续畅旺，然而低油价拖累石化产品出口，导致10月出口远不如预期，不过对韩国则24年来首度重返出超（顺差）。
财政部统计处长叶满足周五在记者会上称，10月积体电路出口达67.95亿美元，为历史单月新高，显示电子出口动能仍在；然而国际原油价格近来持续走跌，造成买方观望，影响台湾的石化产品出口力道。
她表示，如果国际油价续在低档徘徊，今年最后两个月及明年第一季台湾的出口仍可能受到石化产品出口不振的拖累。
“今年以来的出口其实都靠电子产品支撑，电子产品是台湾技术强项，比较不受日圆、韩元贬值的影响。”她说。
台新投顾分析师王凯民也指出，10月出口数据和市场看法有差距，因为根据10月强劲的外销订单来看，来自欧洲的笔电需求和行动装置的强劲需求，并未显现在10月的出口上。
“这部分可能与厂商海外生产比提高有关，也可能是订单迟延到下月才会显现。”他说。
元富投顾总经分析师许芷雁也认为，资通产品接单外移，以致接单强、出口则弱了点，目前只剩电子类的半导体族群表现稍好，矿产品部分则是价量齐跌。
她指出，市场大多数并未非常看好进出口表现，该投顾维持台湾央行最快明年中旬升息的预期。
**对韩24年来首度重返出超**
财政部指出，10月出口金额269亿美元，较上年同月增1.9亿美元，其中以电子产品、交通运输设备、光学器材增加较多，矿产品、塑橡胶及其制品、化学品则呈减少。
台湾10月出口年增率0.7%，低于市场预估的升4.6%。进口则较上年同期减1.4%，也低于市场预估的年升4.99%；贸易顺差为46.2亿美元。
财政部的叶满足还提到，10月对韩国出现小幅出超0.5亿美元，是24年来再度出现出超。
10月台湾对韩国的电子产品出口持续成长，而自韩国进口的矿产品、柴油则明显减少，因而出现出超。叶满足表示，台湾对韩国仅有数次零星的小额出超，前次台湾对韩出超是在1990年8月，当时为出超0.1亿美元。
但她指出，台湾对韩国的入超缩减已成趋势，2006年的入超尚达98亿美元，去年已缩减至36亿美元。虽然下月未能确定是否持续对韩出超，但预估入超金额也不会太大。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
10月年变动率(%) 9月年变动率(%)
整体出口金额 +0.7 +4.7
--中国(含香港) +5.5 +3.6
--美国 +4.4 +8.8
--欧洲 -12.8 +1.2
--日本 +3.9 +11.7
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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