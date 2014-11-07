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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 17:13 BJT

欧元区经济：9月通胀压力指标上升，通胀率未来数月料触底--ECRI

路透伦敦11月7日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀率未来几个月可能触底，说明欧洲央行(ECB)抵御通缩的努力或许获得成功。

美国经济周期研究所(ECRI)发布的欧元区未来通胀率指标(EZFIG)9月升至97.5，8月数字从97.7下修至97.1。

“随着EZFIG指标近几个月攀升，欧元区通胀率未来几个月可能触底，”ECRI的首席运营管理官Lakshman Achuthan称。

欧元区18国10月通胀率微升至0.4%，顽固地守在欧洲央行所谓的“危险地带”。

欧洲央行周四保持货币政策不变，但总裁德拉吉称央行工作人员已准备好在必要时采取更多行动。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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