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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:06 BJT

新兴汇市：亚币多数走贬，韩元创一年半来单周最大跌幅

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 115.20 115.22 +0.02 -8.61 105.28

坡元 1.2944 1.2959 +0.12 -2.41 1.2632

台币 30.716 30.605 -0.36 -2.49 29.950

韩元 1092.96 1083.80 -0.84 -3.44 1055.40

泰铢 32.84 32.82 -0.06 +0.06 32.86

菲律宾披索 45.06 45.00 -0.12 -1.45 44.40

印尼卢比 12170.00 12135.00 -0.29 -0.08 12160.00

印度卢比 61.58 61.41 -0.28 +0.36 61.80

马币 3.3440 3.3365 -0.22 -2.05 3.2755

人民币 6.1224 6.1123 -0.16 -1.12 6.0539

(完)

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