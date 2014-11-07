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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 17:30 BJT

欧洲金融：央行推升通胀的能力有限--法国央行副总裁

路透巴黎11月7日 - 法国央行副总裁Anne Le Lorier周二指出，在危机环境下，央行刺激通胀跳升的能力有限。

“通胀无法由央行完美控制，一家央行最多只能期望通胀在央行目标附近波动，”Le Lorier在一项央行金融会议上表示。

“但我有点怀疑，在发生危机时，传统货币政策是否能够让通胀骤然急升，”她称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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