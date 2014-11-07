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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.3%，受益于日圆走软和库存下降

尽管期胶延续涨势，但市场担心需求并无太大变化，短期内尚无明确指引。

东京工业品交易所(TOCOM)4月合约 <0#2JRU:>收高6.4日圆，报每公斤200.8日圆(1.74美元)。之前曾升至三日高点201.9日圆。该合约本周下跌0.6%。

来自日本橡胶贸易协会的数据周五显示，截至10月31日，日本港口的生橡胶库存较10天前下降8.8%，报10,909吨。

上海期货交易所表示，其监控仓库的橡胶库存较上周五上涨0.6%。

上海期交所主力1月期胶 上涨335元人民币，收报每吨12,615元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤152.90美分，上涨1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/洪曦; 审校 张明钧/艾茂林)
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