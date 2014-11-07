《中国债市每日综述》10年国开债收益率创两年新低，宽松预期续升温

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 现券收益率及IRS再次大幅下跌
* 受央行承认MLF等消息提振
* 市场对现券短期看多信心依然坚定
* 银行间资金面各期限品种供给均宽松
路透上海11月7日 - 中国银行间债市周五现券收益率及IRS(利率互换)跌幅再次加剧，其中10年国开债收益率击破4%创两年新低。交易员表示，央行货币政策报告承认MLF操作等信息，再度打开政策宽松想象空间，继续提振做多热情，机构买气有增无减。
他们并认为，机构多预计央行政策宽松力度仍有望加码，短期债市看多信心依然坚定。
“今天收益率下的很猛，140222又有十几个(基)点吧，太厉害了，”华北一银行交易员称，本来昨天还以为短期要调整，结果央行首次承认MLF，令市场宽松预期想象力空间又打开了。
随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。
“反正松就是松，不管是不是遮遮掩掩，”华南一银行交易员表示，"下午又有股份制银行PSL（抵押补充贷款)传言，有机构就又出来扫货了,都疯了。“
他并指出，短期来看，央行降低融资成本任重道远，只要有宽松政策支撑，现券收益率还难言止跌。
另据交易员透露，IRS(利率互换)方面，长端repo品种今日亦同步走低近7-12bp(基点)。
剩余期限约9.79年的国开固息债140222券今日最低双边报价收益率 在3.9900%/3.9500%，接近国开行到期收益率曲线自2012年7月新设以来，10年期品种收益率低点；上日尾盘为4.0900%/4.0850%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.524元人民币，较上日结算价涨0.444元，或0.46%。
**各期限品种资金供给均宽松**
银行间资金市场周五主要回购利率 波动有限，根据亚太经合组织(APEC)领导人会议召开期间的安排，部分大行交易员今日开始调休，但为安抚市场情绪，主要融出机构的资金供给并未减少，此前略显供不应求的隔夜品种，今日也不紧张。
交易员认为，根据目前市况来看，APEC会议对资金面影响不大，下周亦无新股申购和缴税等走款压力，资金面预期乐观。
“资金很宽松，隔夜也松的，还有减点出的。”华东一商业银行交易员称。
她表示，周四午后市场一度略有担忧，唯恐因APEC会议资金供给会受到影响，但早间国开行已通过中介向市场传达信息，仍会继续出钱，今日各个期限均有供应，邮储银行也提供七天和14天品种，明显缓解了市场情绪。
11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,447.85亿元，上日为10,888.75亿元；其中，隔夜品种为5,510.19亿元，上日为5,211.90亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5799 2.6011 -2.12 5,510.19
七天 3.1787 3.1509 +2.78 1,655.16
14天 3.7816 3.7775 +0.41 202.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9100 2.2800 -37.00 33.72
七天 3.3050 2.8050 +50.00 4.35
14天 3.0100 3.3000 -29.00 0.24
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7400 2.6600 +8.00 --
七天 3.2500 3.1800 +7.00 --
14天 3.7700 3.7100 +6.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.5690 2.5580 +1.10 --
七天 3.1010 3.1180 -1.70 --
三个月 4.3813 4.4030 -2.17 --
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申