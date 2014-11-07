《中国债市每日综述》10年国开债收益率创两年新低，宽松预期续升温

* 现券收益率及IRS再次大幅下跌

* 受央行承认MLF等消息提振

* 市场对现券短期看多信心依然坚定

* 银行间资金面各期限品种供给均宽松

路透上海11月7日 - 中国银行间债市周五现券收益率及IRS(利率互换)跌幅再次加剧，其中10年国开债收益率击破4%创两年新低。交易员表示，央行货币政策报告承认MLF操作等信息，再度打开政策宽松想象空间，继续提振做多热情，机构买气有增无减。

他们并认为，机构多预计央行政策宽松力度仍有望加码，短期债市看多信心依然坚定。

“今天收益率下的很猛，140222又有十几个(基)点吧，太厉害了，”华北一银行交易员称，本来昨天还以为短期要调整，结果央行首次承认MLF，令市场宽松预期想象力空间又打开了。

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

“反正松就是松，不管是不是遮遮掩掩，”华南一银行交易员表示，"下午又有股份制银行PSL（抵押补充贷款)传言，有机构就又出来扫货了,都疯了。“

他并指出，短期来看，央行降低融资成本任重道远，只要有宽松政策支撑，现券收益率还难言止跌。

另据交易员透露，IRS(利率互换)方面，长端repo品种今日亦同步走低近7-12bp(基点)。

剩余期限约9.79年的国开固息债140222券今日最低双边报价收益率 在3.9900%/3.9500%，接近国开行到期收益率曲线自2012年7月新设以来，10年期品种收益率低点；上日尾盘为4.0900%/4.0850%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.524元人民币，较上日结算价涨0.444元，或0.46%。

**各期限品种资金供给均宽松**

银行间资金市场周五主要回购利率 波动有限，根据亚太经合组织(APEC)领导人会议召开期间的安排，部分大行交易员今日开始调休，但为安抚市场情绪，主要融出机构的资金供给并未减少，此前略显供不应求的隔夜品种，今日也不紧张。

交易员认为，根据目前市况来看，APEC会议对资金面影响不大，下周亦无新股申购和缴税等走款压力，资金面预期乐观。

“资金很宽松，隔夜也松的，还有减点出的。”华东一商业银行交易员称。

她表示，周四午后市场一度略有担忧，唯恐因APEC会议资金供给会受到影响，但早间国开行已通过中介向市场传达信息，仍会继续出钱，今日各个期限均有供应，邮储银行也提供七天和14天品种，明显缓解了市场情绪。

11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,447.85亿元，上日为10,888.75亿元；其中，隔夜品种为5,510.19亿元，上日为5,211.90亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5799 2.6011 -2.12 5,510.19

七天 3.1787 3.1509 +2.78 1,655.16

14天 3.7816 3.7775 +0.41 202.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9100 2.2800 -37.00 33.72

七天 3.3050 2.8050 +50.00 4.35

14天 3.0100 3.3000 -29.00 0.24

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7400 2.6600 +8.00 --

七天 3.2500 3.1800 +7.00 --

14天 3.7700 3.7100 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5690 2.5580 +1.10 --

七天 3.1010 3.1180 -1.70 --

三个月 4.3813 4.4030 -2.17 --