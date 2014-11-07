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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦11月7日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：德拉吉谈话之后再度走低,但对于接下来的交易日，我们不认为跌势会深不见底，开盘时一些指标已处于偏离水准，费波纳奇、趋势线、及区间突破的支撑位及目标位，已近在1.2363/1.2329美元。但如果日线/周线收低，或是又加上美国非农就业数据带动美元劲升，而失守这些价位，则必须将122低端水准视为新的目标。

欧元/英镑：昨天再度挑战0.7764英镑，再次遭遇沉重卖压，无法达成一个偏多收盘表现。昨日收盘偏低，使得0.7800支撑位受到威胁，如果失守，可能进一步跌向0.7766/47。

欧元/日圆：升破中线重要水准143.79日圆，并未带进多头后续买盘，反而吸引不少卖盘。若跌破昨日低点142.20，可能至少进一步跌向141.58，甚至更低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2399 1.2373 +0.21 -9.79 1.3745

美元/日圆 115.19 115.20 -0.01 +9.39 105.30

欧元/日圆 142.84 142.52 +0.22 -1.24 144.63

美元/瑞郎 0.9709 0.9733 -0.25 +8.75 0.8928

英镑/美元 1.5830 1.5829 +0.01 -4.39 1.6556

美元/加元 1.1434 1.1421 +0.11 +7.66 1.0620

澳元/美元 0.8589 0.8557 +0.37 -3.64 0.8913

新西兰元/美元 0.7690 0.7690 +0.00 -6.29 0.8206

欧元/瑞郎 1.2041 1.2041 +0.00 -1.87 1.2271

欧元/英镑 0.7831 0.7814 +0.22 -5.62 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2114 9.1975 +0.15 +4.11 8.8474

美元/挪威克朗 6.8687 6.8677 +0.01 +13.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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