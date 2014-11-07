欧元债市：公债收益率持稳，关注美国非农就业数据

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“我们的确相信美国和欧元区的收益率连动关系将维持下去，我们应该会看到一些某种形式的扩散效应，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat表示。
“但到头来，一切都取决于欧洲央行扩大采取行动的决议...买进主权债券。”
德国10年期公债收益率 持平于0.83%。欧洲央行温和决议所引发的西班牙及意大利公债涨势则消退。
西班牙 及意大利 10年期公债收益率分别上涨2个基点至2.16%及2.18%。
根据路透调查分析师结果，美国10月非农就业岗位料将增加23.1万个，9月时为增加24.8万个。失业率料持稳于六年低点5.9%。
周四公布数据显示，美国上周初请失业金人数降至27.8万人，低于市场预估的28.5万人。初请失业金人数已经连续八周低于30万大关，显示就业成长动能升温。
希腊10年期公债收益率 持平于8.03%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/张明钧; 审校 李婷仪/高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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