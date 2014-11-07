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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 19:35 BJT

日本经济：政府已在结构性改革取得进展，尽管有部分人认为改革延迟

路透伦敦11月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周五在法国央行主办的一场会议中表示，日本政府已经在结构性改革方面取得进展，虽然有些人可能认为改革延迟。(完)
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