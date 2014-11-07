台湾汇市：台币收跌逾1角至近四年低位，量缩观望美国非农就业数据

* 台币贬幅扩逾1角并收创近四年低位 * 量缩观望美国非农就业数据表现 * 下周实质交易暂估在30.550-30.750 路透台北11月7日 - 台币兑美元 周五连七日收贬，贬幅首度扩大逾1 角，并创近四年收盘新低。惟量能萎缩略显，市场观望今日稍晚公布的美国非农就业数据表 现。 汇银人士指出，美国上周初请失金人数跌幅优于预期，且欧洲央行总裁德拉吉暗示可能 扩大宽松，此皆推升国际美元续涨力道，日圆及韩元再度续探低位，带动台币实质交投在30 .600上方疲弱整理。 展望下周，由于目前市场偏向乐观预期非农就业数据，若结果符合或超越预期，料台币 实质交投仍会维持区间偏跌态势，若明显低于市场预期，投资氛围将会转为美元多头获利了 结，台币有可能随其他亚币贬值态势稍获喘息机会。 今日台币收在日低，周线收跌2.38角、约0.77%，创三年又11个月收盘新低，前波低位 为2010年12月3日的30.745。并创逾三年盘中低位，前波为2011年10月4日的30.722。 “非农公布前，市场还是偏向保守操作。〞一位本地大型银行交易人士说。 交易员认为，美国近期公布就业相关数据皆优于市场预期，包含ISM及上周提领失业救 济金人数降幅皆是如此，令市场乐观看待美国非农就业数据，出口商偏向惜售手中美元，而 出口商在台币30.610附近的抛汇卖需已大致去化，除非台币进一步贬向30.650才会催生另一 波出口商抛汇卖压。 路透访问分析师的调查显示，预计周五美国政府公布的10月非农就业岗位将增长23.1万 个，9月为增长24.8万个。10月失业率预料保持在5.9%的六年低位。 另外，汇银人士指出，尽管外资连10个交易日买超台股逾653亿台币，但近日在汇市交 投方向略偏向汇出，今日午后稍有转趋汇入，但量能并不显着，后续留意台股表现或将牵动 外资进一步资金动向。 交易员并预估，下周台币兑美元实质价位区间料在30.550-30.750。台币今日主要交易 区间在30.530-30.620，上日交易区间在30.520-30.620。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点仍在价平 附近；一个月远汇报价 尾盘在30.630/30.650左右，上日纽约盘收在30.590。 台湾股市周五收涨0.24%，报8,912.62点；证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台 股买超17.93亿台币，连续10个交易日买超共计653.95亿台币。 韩国韩元兑美元 周五连续第七日下跌，在略高于14个月低位的水准徘 徊，因预期今日稍晚出炉的美国非农就业数据料强劲，推动美元全线上扬。在国内市场收报 1,093.7，周四收报1,083.8，周线下滑2.4%。 。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 11/7(五)：美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储 总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。 11/08(六)：亚太经合组织(APEC)北京峰会(至11日)、中国10月进出口贸易数据； 下周全球重要经济事件与数据包括： 11/10(一)：中国10月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国10月居民消费价格指数(CPI )、美国就业趋势指数、欧元区Sentix投资者信心指数、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森 格伦于华盛顿与李大学发表演说； 11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本10月消费 者信心指数、日本10月服务业景气判断指数、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至周三)； 11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本 10月企业物价指数、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Co nference)前，就经济展望发表演说； 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模 以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议 、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大 学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的 小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上 发言； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易 斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.716 30.605 30.530-30.716 30.625 5.10 8.30 元太外汇经纪公司 30.713 30.603 30.598-30.713 30.625 2.52 4.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.120/-0.095 -0.125/-0.105 (完)