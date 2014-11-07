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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 17:56 BJT

俄罗斯汇市：卢布削减跌幅，市场浮现俄罗斯央行会议传言

卢布盘初下跌逾3%，兑美元首次跌破48卢布。当央行开会的消息传出后，卢布回升约2%。

0945 GMT，卢布兑美元较周四收盘价仍下跌1.3%，报47.49卢布。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林)
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