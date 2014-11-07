《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增352.9亿台币，结束连两周减少

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增352.9亿台币，结束连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,915.4亿台币。上周存单发行余额净减125.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/3 3,404.50 2,406.00 -998.50
11/4 2,535.50 3,667.40* +1,131.9
11/5 2,366.00 2,367.00 +1.00
11/6 2,249.30 2,247.80 -1.50
11/7 39.00 259.00 +220.00
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总计 10,594.30 10,947.20 +352.90
*含1,200亿一年期定存单
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/3 11.00 5.00
11/4 8.00 3.00
11/5 124.00 10.00
11/6 17.00 8.00
11/7 31.00 7.00
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总计 191.00 33.00 (完) (记者 詹静宜 审校 林妙容)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申