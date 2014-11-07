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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增352.9亿台币，结束连两周减少

路透台北11月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增352.9亿台币，结束连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,915.4亿台币。上周存单发行余额净减125.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/3 3,404.50 2,406.00 -998.50

11/4 2,535.50 3,667.40* +1,131.9

11/5 2,366.00 2,367.00 +1.00

11/6 2,249.30 2,247.80 -1.50

11/7 39.00 259.00 +220.00

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总计 10,594.30 10,947.20 +352.90

*含1,200亿一年期定存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/3 11.00 5.00

11/4 8.00 3.00

11/5 124.00 10.00

11/6 17.00 8.00

11/7 31.00 7.00

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总计 191.00 33.00 (完) (记者 詹静宜 审校 林妙容)
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