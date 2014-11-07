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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:58 BJT

香港个股：华创料首三季零售业务溢利减10亿港元，受与TESCO合营拖累

路透香港11月7日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 预期今年首三季零售业务的基础综合溢利按年减少9.9亿港元，全年业绩整体走势亦向下，主要因整合与Tesco(乐购) 的合营录得亏损。

华创周五的声明称，预计零售业务7-9月的基础综合溢利（不包括资产重估及重大出售事项的税后收益）将录得约8.1亿港元跌幅，首三季的相关基础综合溢利更将下滑9.9亿港元。

该公司去年首三季的净利为19.38亿港元，零售业务的净利则为7.21亿港元。

华创表示，其与Tesco今年5月完成设立的合资企业设立初期产生的财务影响，加上中国政府持续反奢侈政策引致中国零售市场的增长放缓，以及电子商务行业带來的进一步竞争，均是导致零售业务亏损的原因。

不过，华创表示，与Tesco的合营将有助公司零售业务的长期发展，董事会亦认为中国零售行业的商业与营运环境长远将有所变化。

华创8月公布中期业绩时预期，中国TESCO需时三至五年始达收支平衡。此较先前预估两至三年达至盈利的时间为长。

华创将于下周五公布首三季业绩。该股今天收高0.45%，报17.9港元。 (完)

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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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