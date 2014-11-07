香港个股：华创料首三季零售业务溢利减10亿港元，受与TESCO合营拖累

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月7日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 预期今年首三季零售业务的基础综合溢利按年减少9.9亿港元，全年业绩整体走势亦向下，主要因整合与Tesco(乐购) 的合营录得亏损。
华创周五的声明称，预计零售业务7-9月的基础综合溢利（不包括资产重估及重大出售事项的税后收益）将录得约8.1亿港元跌幅，首三季的相关基础综合溢利更将下滑9.9亿港元。
该公司去年首三季的净利为19.38亿港元，零售业务的净利则为7.21亿港元。
华创表示，其与Tesco今年5月完成设立的合资企业设立初期产生的财务影响，加上中国政府持续反奢侈政策引致中国零售市场的增长放缓，以及电子商务行业带來的进一步竞争，均是导致零售业务亏损的原因。
不过，华创表示，与Tesco的合营将有助公司零售业务的长期发展，董事会亦认为中国零售行业的商业与营运环境长远将有所变化。
华创8月公布中期业绩时预期，中国TESCO需时三至五年始达收支平衡。此较先前预估两至三年达至盈利的时间为长。
华创将于下周五公布首三季业绩。该股今天收高0.45%，报17.9港元。 (完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申