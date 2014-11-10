重温稿-台湾货币市场：短率大致持平上日，月初正数操作银行渐多

* 短率持平底部，但月初正数操作渐成常态

* 主要资金供应者余钱仍多

* 观察两年存单标售结果

记者 林妙容

路透台北11月7日 - 台湾银行间短率周五仍在低位交投。资金调度人士表示，市场的主要资金供应者余钱仍多，令市场普遍感受趋于宽松。不过亦有银行指出，相对资金供应者的流动性充足，其他银行只是小多小缺，且仍对月底因素保持警戒，月初正数操作的银行渐多。

交易员指出，市场的资金需求低迷，让资金尚属充裕的货币市场调度无虞。不过近来数月月底因素的发酵较难衡量力道，开始有部分银行一反此前旬初负数操作的策略，在旬初留住积数，以因应月底可能趋紧的市况。

本周新提存期开始以来，每日超额准备多为正数，上日又留有247亿台币的正数，为此前旬初较为少见。

〞虽然月初是宽松没错，但央行的200亿存单(每月标售两年期存单)似乎还是渐渐发酵...下礼拜我认为资金状况就会转中性。〞一位大型银行资金调度人士说。

交易人士指出，事实上央行仍持续保持回收市场隔夜游资的力道，但仍有银行宁可不申报央行存单，而以月底的资金落点安排为首要考量，显示银行对市场保持警戒的保守心态有增无减。这也令短率在近期底部展现支撑，宽松市况中没有进一步下滑。

此外，台湾央行周五午间宣布，200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.846%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.851%略走低0.5基点，中止此前连五升。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，今日区间落在0.295-0.420%，一周拆款利率区间在0.380-0.450%，以上报价皆同于上日。

**短票利率在区间内来回**

短票市场方面，票券商指出，周五的例行发票量略有增多，但仍无法扭转钱多券少的局面。法人资金供应畅旺，银行端的资金水位亦维持高位，利率大致持平在上日水准。

一名票券商交易主管指出，由于券源不足，对银行供应的短票数量十分有限，部分银行在未能取得足量券源的情况下，对票券商的配套拆款利率略有提高，坚持往上微调，因拆款的资金成本仍较短票便宜，票券商也愿接受，因利率仍在相对低档区。

〞月内资金现在是没有疑虑，我们预期下周的市况还是会跟本周差不多。〞另一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-61%，和上日差距不大；跨月短票利率主要在0.61-0.62%区间。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，较前日的0.606%微跌。

台湾央行周五公布，共发行259亿台币存单，与今日存单到期金额39亿相较，存单发行余额增220亿。

下周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，落点分别为周一4,911.80亿、周二1,837.50亿、周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负131亿台币，累积至周日超额准备为368亿台币、加计前期1%的超额准备为1,074亿台币。

**公债RP利率持平**

债券市场公债附买回(RP)利率周五稳于近期水位。交易商指出，今日虽有350亿台币的公债交割，但因银行业标走快四成三，而他们并不缺资金，这使交割因素并未使整体资金短少。

交易员指出，证券商标的少，这期公债融资需求低。此外今日投信多钱，寿险也来询问有没有券，周末的资金情势稳定宽松。

〞今天其实蛮清淡的，没有公债交割的紧张感，〞一位证券商交易员说。

也有交易员说，下周一有AT&T高达12.95亿美元的国际板债券要交割，寿险通常会提前筹钱，但今日并未感觉有特别大的解约压力。

下周的公司债交割因素有：周一AT&T高达12.95亿美元债交割，还有乡林建设16.8亿台币公司债交割；周二南亚 公司债50亿台币，凯基证券公司债2亿，周三有雅新5亿台币。而农业金库8亿台币则要还本付息。

今日除了公债发行之外，还有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也持平上日。