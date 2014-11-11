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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 16:56 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，证券业卖超3亿台币

路透台北11月11日 - 台湾柜台买卖中心周二
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      8.00      5.50        +2.50
     票券业      1.00      0.50        +0.50
     证券业      8.50     11.50        -3.00
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