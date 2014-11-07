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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 18:20 BJT

韩国经济：央行总裁称，不会袖手旁观日圆大跌削弱韩国出口竞争力

路透首尔11月7日 - 韩国央行总裁李柱烈周五表示，对于日圆大跌削弱韩国出口竞争力，当局不会袖手旁观，但决策者可能不愿意降息，而干预汇市也作用有限。

他周五称，虽然韩国对抗日圆贬值的能力受限，“但我们不会坐视不理”。

一位韩国企划财政部官员向路透表示，政府将致力于保持韩元与全球汇率同步，暗示该国不会专盯日圆。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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