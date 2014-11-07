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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 18:27 BJT

东南亚股市：大多收低，关注美国非农就业数据

周四数据显示，上周美国初请失业金人跌幅大于预期，且第三季薪资增长加速，显示就业市场紧张。路透访问分析师的调查显示，预计周五政府公布的10月非农就业岗位将增长23.1万个，9月为增长24.8万个。

国内生产总值(GDP)数据令人失望，而且燃料涨价推迟宣布，进一步打压印尼股市。

“最近GDP数据糟糕，而且燃料涨价的不确定性仍存，导致股指修正，”分析师Zakarias称。

菲律宾股市 跌0.4%。泰国股市 下滑0.2%。

越南股市 逆势上涨0.8%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.10 -1.53 -0.36 +8.94 388.37

新加坡 3286.39 -4.57 -0.14 +3.76 3167.43

马来西亚 1824.19 -7.79 -0.43 -2.29 1866.96

泰国 1578.37 -2.40 -0.15 +21.53 1298.71

印尼 4987.42 -46.81 -0.93 +16.69 4274.18

菲律宾 7205.72 -30.91 -0.43 +22.34 5889.83

越南 602.59 4.74 +0.79 +19.41 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 艾茂林/王洋)
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