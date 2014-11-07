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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 18:49 BJT

香港股市：恒生指数新增领汇为成份股，剔除中远太平洋

路透香港11月7日 - 香港恒生指数公司周五公布季度检讨结果，将本地零售物业投资企业领汇 纳入大市恒生指数 成份股，这是首只晋身蓝筹股的房地产投资信托基金（REIT）。

与此同时，将中远太平洋 剔除出恒生指数，故成份股数目仍为50只。领汇在恒生指数的流通系数为100%，在指数的比重为1.34%。

至于恒生国企指数 新加入中国房地产龙头万科 为成份股，剔除兖州煤业 ，成份股数目仍为40只。

所有变动将自12月8日起生效。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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