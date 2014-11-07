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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 21:46 BJT

表格：加拿大10月就业岗位增加43,100个，失业率降至6.5%

路透11月7日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，10月就业岗位增加43,100个，失业率下降0.3个百分点至近六年低位6.5%。

当月全职和兼职工作分别增加26,500及16,500个。民间就业岗位增加70,600个，自雇岗位增加26,300个。当月政府部门裁撤53,800个岗位。

2014年10月 2014年9月

就业人口变动 +43,100 +74,100

　　全职就业 　　 +26,500 +69,300

兼职就业 +16,500 +4,800

失业率　　　　 　　6.5% 6.8%

就业参与率 　　 66.0% 66.0%

路透调查分析师原预估，10月加拿大料削减5,000个就业岗位，失业率维持在6.8%。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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