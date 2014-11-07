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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 18:57 BJT

欧洲汇市：英镑触及14个月低位，受英国贸易逆差扩增所拖累

贸易数据公布后，英镑 低见1.5802美元，是2013年9月以来最低。英镑最新报在1.5824美元，日内持平，据称在1.58美元有期权障碍。

英镑兑欧元 下跌约0.2%，交投在0.7834英镑。

在今夏之前，许多分析师原本预期英国央行本月将开始升息，但这个预期时间已被明显推迟，造成英镑从7月中迄今下跌约8%。

“关于英镑，现在最让我担心的一件事，就是市场是否已经超卖。” 伦敦荷兰合作银行分析师Jane Foley说。

“英国的对外部门确实容易受欧洲放缓影响，但英国国内经济仍相当稳健，所以英磅有一些回升的空间。”

稍晚时，英国央行总裁卡尼的动态将受到关注，他将在巴黎与其他国家央行总裁出席一场小组讨论。不过若要找寻任何低利率将维持多久的线索，可能隐含在下周的央行季度通胀报告中。(完)
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