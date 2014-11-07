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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 19:40 BJT

欧洲股市：大型银行股重挫，打压主要股指由升转跌

路透伦敦11月7日 - 欧洲大型银行股股价周五下跌，导致区域股市承压，回吐稍早涨势。

泛欧绩优股指数 回吐此前涨幅，下跌0.1%至1,350.65点，欧洲Euro STOXX 50指数 下跌0.6%。

欧元区银行类股指数 重挫1.7%。

交易商及分析师表示，各界忧心银行业贷款因为欧洲经济疲软而下滑，也担心近期监管机构的银行业压力测试并未充分反应经济疲软的考量。

BESI分析师Shailesh Raikundlia表示，“有鉴于法国银行业贷款成长不振，法国农业信贷银行 的贷款甚至呈现负成长，有人担心这些银行已经出现实质性滑坡。”(完)
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