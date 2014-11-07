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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 20:11 BJT

日本政经：首相安倍晋三称，调高消费税必须避免损及经济

路透东京11月7日 - 日本首相安倍晋三周五表示，政府在决定是否推动明年调高消费税上，必须避免损及经济复苏。

“我们并不打算放弃恢复日本财政的计画，但为了达成财政改革，我们必须让经济成长，并终止通缩，”安倍在一电视节目上表示。

安倍表示，在今年底前决定是否再2015年10月将消费税由8%调高至10%的计划未有改变。消费税在今年4月由5%调高至8%。

安倍并提到，未考虑提前举行大选。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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