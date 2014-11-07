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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格连跌四天，市场看空马国库存报告

路透雅加达11月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第四天下跌，在库存报告料将偏空且周一将发布出口数据前，交易商轧平仓位。

下周将发布的马来西亚棕榈油库存数据料将偏高，促使部份交易商轧平仓位，以避开可能的跌势。

路透周四对农民，交易商及分析师所做调查显示，在出口减少的情况下，马来西亚棕榈油库存在10月底可能续升至19个月高位216万吨。

马来西亚指标1月棕榈油合约 周五收盘下滑1.22%，至每吨2,195马币(林吉特)(656.20美元)，回吐稍早的涨势。

1月合约继前两周上扬后，本周收低4.8%，为8月中旬以来单周最大跌幅。

总成交量为59,182口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛指出，技术图型显示，棕榈油价若跌破2,222马币，恐将一路跌向2,177马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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