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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 19:35 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，但泰国供应压制涨势

路透新加坡11月7日 - 亚洲柴油裂解价差周五小幅上涨，但涨势受限，行业消息人士称，此乃因泰国在市场上卖出现货所致。

路透数据显示，12月柴油裂解价差上涨0.10美元，较迪拜原油每桶升水15.91美元。

交易商表示，泰国Bangchak Petroleum卖出12,000千升11月中旬装运船货，这导致现货供给增加，而各炼厂已经降低产能利用率。

交易商指出，台湾台塑石化向Winson Oil卖出一批航煤，每桶较新加坡报价升水0.05美元。

交易商称，航煤仍受到年底前旅游及北亚热燃油需求支撑。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。

兴隆出售15万桶含硫500ppm柴油给维多，11月22-26日装运，每桶较11月新加坡报价贴水0.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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