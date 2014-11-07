版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 20:27 BJT

国际油市：新加坡船用重油价格上涨，受OW Bunkers可能破产事件影响

路透新加坡11月7日 - 新加坡船用重油价格上涨至逾五周高位，因交易商臆测，在OW Bunker事件之后，卖家对提高买家授信额度更加谨慎。

路透数据显示，380-cst船用重油较船货价格每吨升水上涨0.32美元至6.40美元。

上次上涨是在10月2日，当时380-cst升水为每吨6.49美元。

“的确，升水正在走高，但部分人士并未卖出，”一名新加坡交易商表示。“可能部分供应商正在重新调整其授信额度。”

丹麦船用燃料供应商OW Bunker本周稍早时表示，该公司可能破产，此前发现该公司新加坡子公司一位资深员工涉及诈欺行为，投资人必须假设该公司股本已灭失。

根据新加坡海事及港务管理局(MPA)数据，就交易量而言，OW Bunker从2012年的第30大燃料油交易商，在一年后上升为第13大。

现货交易方面，没有交易回报。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐